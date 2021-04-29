Karabük'te küçükbaş hayvan ve yem çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te küçükbaş hayvan ve yem çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bir ahırdan küçükbaş hayvanlarla yem çuvallarının çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Görgü tanıklarını dinleyen ekipler, güvenlik kamerasından tespit ettikleri zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde ele geçirilen 4 küçükbaş hayvan ve 3 çuval yem, sahiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki başka bir olayda ise çalıntı olduğu öne sürülen iki dorse kapağını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen dorse kapakları sahibine teslim edilirken, zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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