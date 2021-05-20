Karabük'te kullanılmayan tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Karabük'te yaklaşık 40 yıldır atıl durumda bulunan tarım arazileri, üreticilere yüzde 70-75 destekle verilen sertifikalı tohumlarla üretime kazandırılmaya devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Tarımsal üretimin devamlılığı doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de bir dizi projeler gerçekleştirdiklerini belirten Ayvalık, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımsal üretimde ana materyal olan sertifikalı tohum üretiminin temini ve üreticilerimize dağıtımında büyük yol kat ettik. Sonbahar döneminden itibaren özellikle güzlük ekilişlerde üreticilerimize sunmak amacıyla 220 ton buğday, 50 ton arpa ve 14 ton yem bezelyesi tohumluğunu üreticilerimizin hizmetine sunduk ve tarlalara ekimini sağladık. Bahar döneminde ise özellikle yem bitkileri üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla 11,5 ton adi fiğ, 13 ton korunga ve 4,5 ton yonca tohumunun ekimi gerçekleştirildi."

"Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını hedefliyoruz"

Ayvalık, üreticilere yüzde 70-75 destekle verdikleri sertifikalı tohumlarla yaklaşık 40 yıldır işlenmeyen tarım arazilerinin ekilerek üretime kazandırılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Gelecek yıllarda çalışmaların bu doğrultuda devam edeceğini anlatan Ayvalık, "Bu yıl atıl tarım arazilerinin yüzde 5'ini üretime kazandırdık. İlimiz ilkbahar yağmurlarını güzel aldı, almaya da devam ediyor. Ekinler genel anlamda iyi. Mücadelesini yapan üreticilerimiz için ekinlerin gelişimleri çok güzel. Bu sene verimli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Geçen yıla göre üretim alanlarımızda böyle devam ederse yüzde 12-13 oranında tonaj olarak özellikle hububatlarda bir artış olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kent genelindeki alternatif üretim türlerinden de bahseden Ayvalık, şu bilgileri verdi:

"500 dekarlık çeltik alanında üreticilere yüzde 50'nin üzerinde hibe desteği olarak sertifikalı tohumluk kazandırdık. İlk defa bu sene 20 dekarlık alanda damlama sulama sistemli çeltik tarımını deneyeceğiz. Eskipazar ilçemizde 350 dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptık. Ovacık Hatipoğlu Göleti sulama sahasında 450 dekar alanda silajlık mısır ekimimiz gerçekleştirildi. 50 dekarlık alanda kuru fasulye ekimini gerçekleştirdik. 7 dekarlık alanda sarımsak üretimimiz oldu. Amacımız, alternatif üretim türlerini ilimize kazandırmak."