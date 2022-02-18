Üye Girişi
Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi

18.02.2022 15:45
Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi

Karabük'te kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

Karabük'te kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 2 kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan 14 bin 552 lira ceza uygulandı.

Suça konu bir miktar paraya el konulurken, kumar oynayanlara yer temin ettikleri gerekçesiyle 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın 'Birlikte başaralım' davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement