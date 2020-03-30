Karabük'te kumar oynayan ikisi 65 yaş üstü 21 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Karabük'te kumar oynadıkları tespit edilen ikisi 65 yaş üstü 19 kişiye idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için yer temin ettiği öne sürülen iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ev ve bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve iş yeri ortamında kumar oynattığı öne sürülen iki kişi hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.

Masa başında kumar oynarken yakalanan 19 kişiye ise 23 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynayanlar arasında 65 yaş üstünde olduğu tespit edilen iki kişiye de ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.