Karabük'te Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika

Karabük'te büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda Kurban Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor.

Belediye tarafından bütün altyapı çalışmalarının tamamlandığı canlı hayvan pazarına otobüslerle seferler düzenleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve hijyen koşullarının sağlandığı, zabıta ve temizlik ekiplerince sürekli denetimlerin yapıldığı pazarda hayvan sahipleri ile alıcılar, pazarlık yöntemiyle kurbanlık fiyatlarında anlaşmaya çalışıyor.

Bayrama saatler kala hareketliliğin arttığı pazarda kurban satışları besicilerin yüzünü güldürüyor.

Pazarda incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, pazar alanını gezerek besicilerden küçük ve büyükbaş hayvan fiyatları hakkında bilgi aldı.

Pazardaki satışlar ve son gün hareketliliği hakkında hayvan yetiştiricileri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, hayvan satıcıları ve vatandaşların bayramını kutladı.

Hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına yönelik gereken tedbirlerin ilgili birimler tarafından alındığını ifade eden Vali Gürel, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler ve Müftülük personellerinden oluşturulan komisyonlar tarafından bayram sonuna kadar İl genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde yapılmaya devam edeceğini vurguladı.