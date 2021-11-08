Kursiyerler okuma yazma öğrenerek sosyal hayata katılıyor - Son Dakika

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan kursiyerler, öğretmenleri gözetiminde okuma yazma öğreniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl, Ergenekon, Üniversite ve Çerçiler mahallelerindeki sosyal yaşam merkezlerinde açılan kurslara, okuma yazma öğrenmek isteyen her yaş grubundan insan katılabiliyor.

Öğretmenleri eşliğinde okuma yazma öğrenen kursiyerler yoğun çalışma yürütüyor. Yaşı ilerlemesine rağmen kursa katılan bazı kadınlar da derslere özel ilgi gösteriyor.

Kursları ziyaret eden Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada, sosyal yaşam merkezlerinde birçok branşın açıldığını ancak Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma yazma kurslarına çok önem verdiğini belirtti.

Vergili'nin "Bir kişinin dahi okuma ve yazma öğrenmesine vesile olsak bu binanın maliyetini çıkarmış oluruz." dediğini anımsatan Berker, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bir kursiyer dahi başvursa hemen öğretmen tahsis edip kurs açıyor. Öğrenmenin yaşı yok. Okuma ve yazma öğrenmek isteyen tüm hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Kursiyerlerimiz son derece ilgili ve başarılı. Kendilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.