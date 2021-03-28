Karabük'te kuruluş yıl dönümüne ilişkin spor müsabakaları yapıldı

Yenişehir Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride düzenlenen masa tenisi turnuvasına, 28 yarışmacı katıldı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada