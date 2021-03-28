Karabük'te kuruluş yıl dönümüne ilişkin spor müsabakaları yapıldı

Karabük'te, 3 Nisan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları düzenlendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride düzenlenen masa tenisi turnuvasına, 28 yarışmacı katıldı.
İki gün sürecek turnuvada yarışmacılar, dereceye girmek için ter döktü.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı salonunda çeşitli yaş grupları arasında düzenlenen satranç turnuvasına 20, Karabük Gençlik Merkezi Salonu'ndaki badminton müsabakalarına ise 15 sporcu katıldı.
Turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri, 3 Nisan'da düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: AA
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