Karabük'te kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Karabük'te kuyuya düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde Ömer Çetin'e ait inek, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları hayvanı kuyudan çıkardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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