KARABÜK'TE LGS HEYECANI - Son Dakika

KARABÜK'te, 2 bin 677 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girerken, velileri de heyecanlarına ortak oldu.

Karabük'te, LGS'ye 2 bin 677 öğrenci girdi. Karabük'te sınav binalarına gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeriye alındı. Sınav binasına gelen öğrenciler belge kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Aileleri sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler okulların bahçesinin önünde beklerken, heyecan içerisinde çocuklarını sınava uğurladı.