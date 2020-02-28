Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü

7 saat önce

KARABÜK'te, okullarının önünde toplanan lise öğrencileri, ellerinde bayraklarla Askerlik Şubesinin önüne yürüyerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü, System.String[]

KARABÜK'te, okullarının önünde toplanan lise öğrencileri, ellerinde bayraklarla Askerlik Şubesinin önüne yürüyerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yürüyüş düzenledi. Okul önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesine yürüdü. Askerlik şubesi önüne gelen lise öğrencileri burada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Öğrenciler, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kent Meydanı'na yürüyen öğrenciler, burada sloganlar attıktan sonra dağıldı.


Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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