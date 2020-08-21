Karabük'te mahalle denetim ekipleri toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimleri konulu genelgesi kapsamında Karabük'te kurulan mahalle denetim ekipleri Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında toplandı.

Mahalle denetim ekiplerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler veren Vali Gürel, "Salgınla Mücadele de sizlere çok büyük görevler düşüyor. Bazı vatandaşlarımız Covid-19 hastası veya temaslı olmasından dolayı evde karantina altında olmasına rağmen dışarı çıkabiliyorlar, onların önüne geçmek adına denetim ekiplerini kurduk. Bu salgının önüne geçmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Din görevlilerimiz, mahalle ve köy muhtarlarımız, okul idarecilerimiz ve bina veya site yöneticileri gibi kişilerden oluşan mahalle denetim ekiplerimiz mahallelerini denetleyecek, gördükleri kural dışılıkları kurduğumuz 0 370 424 70 70 numaralı çağrı merkezimize bildirecek ve ekiplerimiz gerekli cezai işlemleri uygulayacak. Pandeminin ilk gününden beri sizler büyük bir özveri ile çalıştınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah yardımcınız olsun" dedi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, mahalle ve köy muhtarları ile din görevlileri katıldı. - KARABÜK