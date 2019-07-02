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Karabük'te 'Mahalle Huzur Toplantıları' başladı

1 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

Karabük'te 'Mahalle Huzur Toplantıları' başladı, System.String[]
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için planlanan Mahalle Huzur Toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk 'Mahalle Huzur Toplantıları'nda İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Emniyet Şube Müdürleri ile birlikte Yeni Mahalle, Atatürk Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi muhtarları ve mahalle sakinlerini mahalle muhtarlar sakinleri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük merkezdeki 26 mahallede Mahalle Huzur Toplantılarını belirli periyotlarla sürdüreceklerini belirterek, "Düşüncemiz sahaya giderek muhtarlarımızla esnafımızla yaşayan insanlarımızla bizi ilgilendiren tüm sorunların tespitini yapmak. Çözüm noktasında eğer anlık çözüm mümkünse onların hayata geçirilmesi, zaman ve imkana dayanan bir sorunsa o tespitleri de yapıp en kısa sürede çözümünü sağlayıp daha iyi yaşanabilir Karabük'ümüzün hedefi ile böyle bir düşünceyi hayata geçirdik" dedi.

Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, mahalle muhtarlarına ve mahalle sakinlerine söz vererek yaşanan sıkıntı ve sorunlar hakkında bilgi alarak alınması gereken önlemler için notlarını kaydetti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Huzur, Güncel
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