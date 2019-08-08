Karabük'te makilik alanda yangın
1 saat önce
Karabük'te makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:56 Kaynak: AA
'te makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahalle Su Deposu Sokak'ta makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve buradaki mezarlıkta bulunan bazı kabirler zarar gördü.
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