Son Dakika Haberleri: Karabük'te makilik alanda yangın
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Karabük'te makilik alanda yangın

1 saat önce

Karabük'te makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Karabük'te makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşil Mahalle Su Deposu Sokak'ta makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan ve buradaki mezarlıkta bulunan bazı kabirler zarar gördü.
İtfaiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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