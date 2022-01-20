Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Karabük'te bir marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete gece saatlerinde gelen şüpheli, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.
Şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı.
Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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