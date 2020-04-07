Karabük?te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı - Son Dakika

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Karabük?te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
6 saat önce
KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı.
KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı. Karabük'te koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nin giriş ve çıkışları bariyerlere kapatıldı. Caddeye girmek isteyen vatandaşlar maske kontrolünden geçirildi. Maskesi olmayanlar vatandaşlar caddeye alınmadı. Kimi vatandaşlar maske bulamamaktan yakınırken, kimileri ise cebinde taşıdığı maskeyi bariyerlerin olduğu yere gelince taktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:04 Kaynak: DHA
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