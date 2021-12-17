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Karabük'te meslek lisesi öğrencileri 54 okula kütüphane yaptı - Son Dakika

Karabük'te meslek lisesi öğrencileri 54 okula kütüphane yaptı

17.12.2021 13:31
Karabük'te meslek lisesi öğrencileri 54 okula kütüphane yaptı

Karabük'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 54 okul, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle kütüphaneye kavuştu.

Karabük'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 54 okul, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği malzemelerle kütüphaneye kavuştu.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda atölyede ürettikleri malzemelerle Karabük merkez ve köy okullarının kütüphanelerini oluşturmaya devam ediyor.

Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen ile devam eden imalat çalışmalarını yerinde inceleyerek alan şeflerinden bilgi aldı. Gürel, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapıldığını, mevcut kütüphanelerin de yenileceğini söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adeta fabrika gibi çalıştığına işaret eden Gürel, "İlimizde 54 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu. Lisemizde gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde çocuklarımız kütüphanelerine kavuştu. Çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çaba sarf edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Gürel, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Karabük'ün köklü eğitim kurumlarından olduğunu belirterek "Öğrencilerimiz hem eğitimlerini gerçekleştiriyor hem de önemli meslek alanında kendilerini yetiştiriyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel işler gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Karabük, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te meslek lisesi öğrencileri 54 okula kütüphane yaptı - Son Dakika


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