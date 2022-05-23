Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

23.05.2022 22:34
Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Karabük'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 22:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement