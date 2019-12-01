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Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

6 saat önce

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı, System.String[]
KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmur devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşanlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.


- K
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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