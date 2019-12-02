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Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

6 saat önce

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışıKARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmur yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşan vatandaşlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
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