Karabük'te sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika

Karabük'te sezonun ilk karı yağdı

01.11.2020 16:21

Karabük'te sezonun ilk karı yağdı -Karın tadını kartopu oynayarak yaşadılar -Doğa gezisine çıkan Hollandalı çift kar yağışında büyük sürpriz yaşadı Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Karabük'te sezonun ilk karı yağdı

-Karın tadını kartopu oynayarak yaşadılar

-Doğa gezisine çıkan Hollandalı çift kar yağışında büyük sürpriz yaşadı

KARABÜK - Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kentin 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinin etekleri ile Sarıçiçek ve Tekir yaylalarında sabah karşı başlayan yağış sonrası yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğa turizmi açısından yürüyüş parkurlarını da içerisinde bulunduran Keltepe bölgesinde başlayan kar yağışı doğa severlere sürpriz yaptı. Doğa gezisi için bölgeye gelen Hollandalı bir çift ise ülkelerinde hiç kar görmediklerini ifade ederek, kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Kar yağışı için geceden çadır kuran Sezer Aksoy ise, " kamp için geceden gelmiştik. Sabah kalktığımızda ise sezonun ilk karı ile karşılaştık ve bu anın tadını kar topu oynayarak geçirdik" dedi.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen çam ağaçları ise doğal bir görsel sundu.

Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı
Karabük'te sezonun ilk karı yağdı

Doğa Turizmi, Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Konyaspor, Başakşehir maçı kadrosunun görselinde İzmir'in ilçelerine yer verdi CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İzmir Valisi Köşger soygunculara karşı uyardı: Hasar tespiti için yetkili ekipler dışında kimseyi evinize sokmayın "Ölürüm de atmam dediği" 50 kediyle birlikte enkaz altında kaldı Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi         
16:09
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı Enkazdan çıkan dram: Ölen torununun elini 14 saat bırakmadı, feryatları yürekleri dağladı         
15:15
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı         
15:01
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 16:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te sezonun ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei