Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

30.07.2022 21:13
Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

E.M.K. yönetimindeki 78 AJ 163 plakalı otomobil, Safranbolu Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi'nde, A.K. idaresindeki 78 AAB 985 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 78 AAB 985 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobiller ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Eskipazar Mermer Mahallesi'ndeki kazada ise N.A'nın (71) kullandığı 78 AY 345 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle bir binanın istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü yaralandı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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