100. Yıl Mahallesi'nde ise henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motosiklet, karşı yönden gelen ambulansa çarptı.

Kaynak: AA

Arif Yılmaz, Araştırma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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