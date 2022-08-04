Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

04.08.2022 20:13
Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden M.Ç. yönetimindeki 67 AAU 942 plakalı araç, Namal Kavşağı'nda ters istikamete dönmek isterken, aynı istikamete seyir halindeki O.S. yönetimindeki 78 BT 191 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans çağrılırken, minibüste bulunan yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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