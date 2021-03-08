Meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı - Son Dakika

Meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden C.B. yönetimindeki 78 AG 065 plakalı otomobil, Bostanbükü Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle M.C. idaresindeki 34 FA 3461 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden 34 FA 3461 plakalı otomobil, yaklaşık 3 metreden yan yola düştü. Kazada sürücüler ve yan yola düşen otomobildeki yolcu H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkartılan yaralılardan C.B. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Karabük-Kastamonu kara yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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