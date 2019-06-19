Son Dakika Haberleri: Karabük'te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı
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Karabük'te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı

49 dakika önce

Karabük'te akşam saatlerinde düzenlenecek olan mezuniyet töreninde gerçekleştirilecek olan konser için kurulan sahne şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı.

Karabük'te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesi yıkıldı: 2 yaralı, System.String[]
Karabük'te akşam saatlerinde düzenlenecek olan mezuniyet töreninde gerçekleştirilecek olan konser için kurulan sahne şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı. Platformun kurulmasında görevli öğrenciler ve personellerden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Karabük Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sonu mezuniyet töreni hazırlıkları sırasında şiddetli rüzgar çıktı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda devam eden hazırlıklar sırasında yağmurla birlikte çıkan fırtınada konser için kurulan sahnede önce led ekranlar ardından da sahne yıkıldı. Bu sırada platformun kurulmasında görevli üniversite öğrencileri ve personeller arasından iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, polis 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen iki yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konser için kurulan sahnedeki eşyaların tamamına yakını ise zarar gördü. Konser iptal edildi. Mezuniyet töreni ise saat 18.00 itibariyle gerçekleştirilecek. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa
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