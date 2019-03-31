Karabük'te MHP'li Vergili Kazandı
2 saat önce
KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.
KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP
'li Rafet Vergili
, yeniden seçildi. Karabük
Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Rafet Vergili, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti
'li Burhanettin Uysal
'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 2 dönemdir belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, 3'üncü defa seçildi.
KİMDİR?
Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu
'nun Araç
ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük TED Koleji'nde tamamladı. İş adamı Rafet Vergili, 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Vergili, evli ve 5 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:58 Kaynak: DHA
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