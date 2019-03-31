Son Dakika Haberleri: Karabük'te MHP'li Vergili Kazandı

Karabük'te MHP'li Vergili Kazandı

1 saat önce

KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.

Karabük'te MHP'li Vergili Kazandı, System.String[]
KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.

Karabük Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Rafet Vergili, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti'li  Burhanettin Uysal'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 2 dönemdir belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, 3'üncü defa seçildi.

KİMDİR?

Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük TED Koleji'nde tamamladı. İş adamı Rafet Vergili, 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Vergili, evli ve 5 çocuk babası. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Politika
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