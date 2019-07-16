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Karabük'te 'Milli Birlik' yürüyüşü

3 saat önce

Karabük'te 'Milli Birlik' yürüyüşüKARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Karabük'te 'Milli Birlik' yürüyüşü, System.String[]
Karabük'te 'Milli Birlik' yürüyüşü
KARABÜK'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişi Türk bayraklarıyla meydana yürüdü.
Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde Karabük İmam Hatip Lisesi önünden başlayan yürüyüşe Vali Fuat Gürel, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis, asker, gaziler, demir çelik işçileri ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kalabalık, belediye bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak Kent Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar, yürüyüşü cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar yürüyüşü gözyaşı dökerek izledi. Meydanda şehitler için dua edilip Kuran-ı Kerim okundu.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
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