Kazada, kamyonet sürücüsü Yıldız ile minibüste bulunan Tayfun Sarı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü Yıldız idaresindeki 37 AAJ 321 plakalı kamyonet, Eflani- Daday kara yolunda Şevki Çelik'in kullandığı 37 FC 671 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Karabük 'ün Eflani ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Karabük'te minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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