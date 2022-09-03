Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.09.2022 19:58
Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Karabük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 78 S 0324 plakalı servis minibüsü, Karabük- Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Kemal D. idaresindeki 37 LB 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kemal D. ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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