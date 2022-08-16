Tünelin duvarına çarpan tanker alev alev yandı

Kaza saat 17.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak karayolu Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. Karabük istikametinde seyir halinde olan Ufuk Baysal yönetimindeki 74 BB 821 plakalı çimento yüklü tanker, önündeki minibüse çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker tünelin içerisinde yanarken, dışarıya dumanlar yükseldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü araçtan çıkarak canını kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tünel ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tünel yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

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