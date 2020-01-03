Karabük'te minik eller sokak kedileri için çalıştı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi evlerini "Kediversite" adını verdikleri barınak alanına yerleştirdi.

Öğretmenleri eşliğinde "Onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla sokak kedileri için kolları sıvayan 22 öğrenci, tahta ve kartonları kullanarak ev şeklinde yuva yaptı.

Öğrenciler, kedilere verdikleri isimleri üzerilerine yazdıkları yuvaları "Kediversite" adını verdikleri barınak alanına koydu.

Sınıf Öğretmeni Nebiye İlteroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhamet, yardımseverlik ve paylaşmak gibi değer yargılarından yola çıkarak hayvan sevgisini çocuklara aşılama ve onları korumak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin hayal güçleriyle tasarladıkları tahta evleri kedilere hediye ettiklerini anlatan İlteroğlu, "Öğrenciler etkinliğin devamında hep birlikte kedilerin karnını doyurdu ve onlarla bir süre vakit geçirdi. Kediler, öğrencilerin yapmış oldukları yuvalara ilk adımlarını attıklarında anaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşadı." dedi.

KBÜ Hayvan Hakları Öğrenci Kulübü Başkanı Atiye Nur Ataç da rengarenk yuvaların hem engelli kedi evi hem "Kediversite" hem de şehrin birkaç bölgesinde kedileri sıcacık tutacağını söyleyerek, öğretmenlere ve miniklere bu duyarlılıkları için teşekkür etti.