Son Dakika Haberleri: Karabük'te Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı

Karabük'te Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı

13 dakika önce

Karabük'ün Cumayanı köyünde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Karabük'te Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Cumayanı köyünde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumayanı köyünde muhtar seçilen B.B. ve rakibi N.G. arasında seçim günü yaşanan tartışma bugün yeniden alevlendi.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. isimli vatandaşın evi ateşe verildi.

Bir süre sonra büyüyen kavgada silahların kullanılması üzerine A.G. av tüfeği ile ateş ettiği H.Ş'nin yaralanmasına neden oldu. Köye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köye girmeye çalışan ekiplere de saldıran köylüler, jandarmaya ateş açtı, itfaiye araçlarını taşladı.

Güçlükle ambulansa alınabilen yaralı H.Ş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takviye isteyen güvenlik güçleri, yaklaşık 150 kişilik bir ekiple TOMA ve zırhlı araçları da kullanarak köye girdi.

Köyün giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, vatandaşların evlerinden çıkmasına izin vermedi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı, bu kişilere ait silahlara da el konuldu.

Ekipler, olayların yeniden başlama ihtimaline karşı köyde bekleyişini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:48 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 02:01:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]