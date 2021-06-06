Muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başında - Son Dakika

Karabük'te muhtarları vefat eden 2 mahalle ve 1 köyde vatandaşlar sandık başına gitti.

Merkeze bağlı Fatih ve Eflani Candaroğulları mahalleleri ile Safranbolu ilçesine bağlı İnceçay köyünde toplam 9 sandıkta 2 bin 441 seçmen, muhtarı belirlemek için ara seçimde oy kullanmaya başladı.

Fatih Mahallesi'nde 1191 seçmen 4, Candaroğulları Mahallesi'nde 1084 seçmen 4 ve İnceçay köyünde 166 seçmen 1 sandıkta muhtarlık seçimine gitti.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ve sayımın yapılmasının ardından yeni muhtarlar belirlenecek.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel geçen yıl 26 Aralık'ta, Candaroğulları Mahallesi Muhtarı 2 6 Kasım'da ve İnceçay Köyü Muhtarı Mustafa Akın ise 6 Kasım'da vefat etmişti.