Karabük'te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Karabük'te, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
'te, Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Darbeci Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybeden Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Karabük İl Müftülüğü tarafından gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Yenişehir
Camisi'de öğle namazını müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
'Gözyaşlarını tutamadılar'
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