Karabük'te "Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

Eğitime katılan emniyet personeline sertifikaları Vali Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından verildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:53

Kaynak: AA

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