Karabük'te Nisan'da göller dondu - Son Dakika

Karabük'te Nisan'da göller dondu

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimi geçti

KARABÜK - Karabük'te Cuma gününden buyana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altına indiği bazı bölgelerde ise göller dondu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde Cuma gününden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürürken, bahar ayı ile birlikte yeşeren doğa ise beyaz örtüye büründü. Yer yer 15 santimetre kar kalınlığının olduğu Eğriova bölgesinde ise hava sıcaklığını sıfırın altında eksi 10 dereceye inmesi sonrası gölet buz tuttu. Off-Road tutkunlarının kayda aldığı görüntülerde gençler buz tutan gölün etrafından gezinti yaparken, karla kaplı doğanın tadını çıkarttı.

Öte yandan Safranbolu'da etkili olan kar yağışı bir süre sonra yerini yağmur yağışına bıraktı.