Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü

12.04.2022 15:41
Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, il merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kara yolunu kullanan vatandaşlar, yolculuklarına ara vererek güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

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Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü - Son Dakika
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