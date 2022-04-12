Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü - Son Dakika

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, il merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kara yolunu kullanan vatandaşlar, yolculuklarına ara vererek güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.