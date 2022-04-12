Karabük'te nisanda yağan kar, ormanlık alanı beyaza bürüdü - Son Dakika

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, il merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alan, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kara yolunu kullanan vatandaşlar, yolculuklarına ara vererek güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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