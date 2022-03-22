Karabük'te oğluna göstermek bahanesiyle takı çalmakla suçlanan şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Karabük'te oğluna göstermek bahanesiyle takı çalmakla suçlanan şüpheli aranıyor

22.03.2022 10:15
Karabük'te oğluna göstermek bahanesiyle takı çalmakla suçlanan şüpheli aranıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oğluna göstermek bahanesiyle takı çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oğluna göstermek bahanesiyle takı çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde gümüş takı satan iş yerine gelen kimliği belirsiz cerrahi maskeli kişi, bazı takıları inceledi.

Şüpheli, vitrinden aldığı yaklaşık 4 bin lira değerindeki takıyı bitişikteki restoranda bulunan oğluna gösterip geleceğini yetkiliye söyleyerek iş yerinden çıktı.

Bir süre sonra şüphelinin dönmediğini fark eden yetkili, polise haber verdi.

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, vitrindeki ürünleri inceleyen şüphelinin bir takıyı alarak uzaklaşması yer alıyor.

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Safranbolu, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te oğluna göstermek bahanesiyle takı çalmakla suçlanan şüpheli aranıyor - Son Dakika


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