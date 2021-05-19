Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu yurtta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.
Bloklardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.
Işıkların sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla 'ATA' ve '1919' yazısı oluşturuldu - Son Dakika