Üye Girişi
Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor

11.11.2021 14:44

Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor Yangında yitirilen ağaçların yerine binlerce fidan dikimi yapılıyor Karabük'te '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 125 bin 210 adet fidanın toprakla buluşturulması için dikim etkinliği yapıldı.

Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor

Yangında yitirilen ağaçların yerine binlerce fidan dikimi yapılıyor

KARABÜK - Karabük'te '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle 125 bin 210 adet fidanın toprakla buluşturulması için dikim etkinliği yapıldı.

Ödemiş Köyünde gerçekleştirilen etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019 yılından itibaren Türkiye'de 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini ve her sene milyonlarca fidan dikmeye başladıklarını ifade etti.

Bu yıl kişi başı 3'er fidan dikim kararı alındığını ve 252 milyonluk fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olunacağını belirten Gürel, "Gerçekten önemli bir rakam. Bunun teker teker yerinin hazırlanması, fidanlığın hazırlanması, bakımının yapılması ve geleceğe taşınması çok kolay değil. Karşımızda hem yangınlarla mücadelede hem de ormanlarımızı koruyan, geliştiren çok büyük bir kahramanlar ordusu var" dedi.

Fidan dikimi yapılacak bölgenin geçtiğimiz Ağustos ayında yandığını hatırlatan Gürel, "Şükürler olsun devletimizin gücü bakanlığımızın imkanları ölçüsünde kısa sürede hazırlıklar yapıldı. Bugün itibariyle inşallah buranın fidanla buluşmasını sağlayacağız ve kısa sürede eski haline gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabi fidanı dikmek yetmiyor, korumakta gerekiyor" diye konuştu.

Vali Gürel, Karabük merkez ve ilçelerinde 125 bin 210 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel beraberindeki protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte binlerce fidanı toprağa dikip suladı.

6. sınıf öğrencisi Caner Demirtaş, ormana giden vatandaşların duyarlı olmasını istediklerini aktardı.

Vatandaşların mangal için yaktıkları ateşi söndürmeden ayrıldıklarını dile getiren Demirtaş, "Söndürsünler, dikkat etsinler. Ağaçlar boşuna gidiyor. Bizim ağaç dikmemiz güzel bir şey ama onların böyle kötü bir şey yapması iyi değil" ifadelerini kullandı.

Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor
Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor
Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor
Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor

Cumhuriyet, Karabük, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika

Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 15:47 Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım 15:39 Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı 15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 15:21 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Merve Boluğur, saçlarını kestirdi 15:08 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Sulama kanalında çuval içinde ceset bulundu! Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp suya atmışlar 14:43 Sulama kanalında çuval içinde ceset bulundu! Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp suya atmışlar
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım

Son Dakika Haberleri
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:37 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik
15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik         
15:38
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü         
15:18
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 16:01:31. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te öğrenciler binlerce fidanı toprakla buluşturuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement