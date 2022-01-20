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Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı - Son Dakika

Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı

20.01.2022 16:19

Karabük'te Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için atık malzemelerden 50 kedi evi üretti.

Karabük'te Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için atık malzemelerden 50 kedi evi üretti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan kedi evleri, Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikle sosyal yaşam merkezlerine ve okullara dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Muhammed Akın, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Vali Fuat Gürel'in talimatıyla sokak hayvanlarının korunmasına yönelik kurul oluşturulduğunu söyledi.

Çalışmalar sonucunda 50 kedi evi yapıldığını anlatan Akın, "Karabük adına üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz. Valilik, İl Özel İdaresi ve kamu kurumları olarak mama desteği vereceğiz. Bu zor hava koşullarında onları yalnız bırakmamış olacağız. Aynı çalışmalarımız, sokak hayvanlarının hepsini kapsayacak şekilde olacak." diye konuştu.

Etkinliğe, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, okul müdürleri, öğretmenler ve muhtarlar katıldı.

Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı
Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı

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İmam Hatip Liseleri, Anadolu Lisesi, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler kediler için atık malzemelerden 50 yuva yaptı - Son Dakika


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