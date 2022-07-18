Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı - Son Dakika
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Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı

18.07.2022 13:53

Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde TEKNOFEST için elektrikli araç tasarlandı Karabük'te Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tasarladıkları 'Kara Şimşek' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te derece elde edebilmek için...

Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı

Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'nde TEKNOFEST için elektrikli araç tasarlandı

KARABÜK - Karabük'te Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tasarladıkları 'Kara Şimşek' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te derece elde edebilmek için mücadele edecek.

Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlı 12 kişilik ekipten oluşan öğrenciler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için elektrikli araç tasarladı. İki kişilik olan araç için 30 gün boyunca aralıksız çalışan öğretmen ve öğrenciler aracın adını 'Kara Şimşek' olarak belirledi. Öğrenciler yaklaşık 30 kilometre mesafe kat edebilen elektrikli araçla yarışmadan derece elde etmek istiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde akademik başarıda çok iyi bir yerdeyiz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimizde çok güzel ve süreç devam ediyor. Valimiz geçen yıl TEKNOFEST'e katılım ile ilgili bir soru sorduğunda bir mahcubiyet yaşamıştık. Bu sene yaptığımız güzel çalışmalar neticesinde ilimizden iki okuldan TEKNOFEST'e katılım ile ilgili araçlarımızı görüyorsunuz. Bu elektrikli araçlarımızla ilgili güzel bir süreç var. İki okulumuzu da TEKNOFEST yarışması için uğurlayacağız" diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çelebi ise "12 kişilik ekiple kısa sürede TÜBİTAK'ın vermiş olduğu imkanlarla bu çalışmayı yaptık. Amacımız Karabük'ü TEKNOFEST'te en iyi şekilde temsil etmek. Umarım iyi bir derece alırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri de tasarladıkları 'Safrantech' isimli elektrikli araçla yarışmada boy gösterecek.

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Kaynak: İHA

Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te öğrenciler TEKNOFEST için ikinci elektrikli arabayı tasarladı - Son Dakika
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