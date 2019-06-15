Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu
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KARABÜK'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
KARABÜK'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi. Karabük
Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahküm aracı da kampüse girdi. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise duraklarda ve çimlerin üzerine oturup dua okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde sınava girecek olan bir aday ise boynundaki kolye nedeniyle polisin engeliyle karşılaştı. Polisin boynundaki kolyeyi çıkarmasını söylemesi üzerine aday cevşen duasının yazılı olduğunu belirttiği kolyeyi okulun bahçesinde kendisini bekleyen ailesine teslim ettikten sonra 1 dakika kala salona girdi. Saat 10.00'da polis kapıları kapattı.
GEÇ KALAN ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMADI
Geç kalan bir öğrenci ise içeriye alınmayı bekledi ancak alınmadı. Bir süre camdan içeriye bakan öğrenci, trafikten dolayı geç kaldığını söyledi.
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