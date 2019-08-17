Son Dakika Haberleri: Karabük'te öğrencilere okul çantası desteği
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Karabük'te öğrencilere okul çantası desteği

1 saat önce

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) kurucu üyesi ve basın sözcüsü Fatma Kevser Köşker, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5 bin adet okul çantası dağıtacaklarını söyledi.

Karabük'te öğrencilere okul çantası desteği, System.String[]
Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) kurucu üyesi ve basın sözcüsü Fatma Kevser Köşker, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5 bin adet okul çantası dağıtacaklarını söyledi.
Köşker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edilmek üzere okul çantası ve okul forması kampanyası başlattıklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi aileleri doğru tespit edebilmek için okullardan gelecek geri dönüşlere çok ihtiyaçları olduğunu belirten Köşker, "İhtiyacı en fazla olan aileleri öğretmenlerimiz ve okul aile birliği yöneticilerimiz bilmektedir. Biz de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşabilmek adına buradan özellikle öğretmenlerimize ve okul aile birliği başkanlarımıza çağrıda bulunuyoruz. İlk hedefimiz okullar başlamadan önce 5 bin adet okul çantası dağıtmak. Ardından kış mevsimi başlamadan kışlık okul forması dağıtacağız." dedi.
Köşker, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03 Kaynak: AA
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