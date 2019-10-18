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Karabük'te öğrencilere trafik eğitimi

55 dakika önce

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik eğitimi verdi.

Karabük'te öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik eğitimi verdi.

Eskipazar Üçevler Ortaokulunda verilen trafik eğitiminde öğrencilere, trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemiyle genel trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi.

Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi.

Eskipazar, Jandarma, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:17 Kaynak: AA
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