Karabük'te öğretmenler, 'dezenfektan' üretiyor - Son Dakika

KARABÜK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede günde 1 ton dezenfektan üretiyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, verilen araya rağmen koronavirüs salgınıyla mücadele için okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretimi yapıyor. Üretimde Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine uyulurken, dezenfektanlar talepte bulunanlara satılıyor. Yeni kurulacak atölye ile dezenfektan üretiminin günde 5 tona çıkarılması hedefleniyor.

'DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TAVSİYE ETTİĞİ ÖLÇÜLER DOĞRULTUSUNDA YAPIYORUZ'

Kimya öğretmeni Kamer Kurtul, "Ürettiğimiz dezenfektanlar şu anda el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve ortam dezenfektanı. Bunlar oksijenli su bazlı. El dezenfektanlarımız alkol bazlı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ölçüler doğrultusunda minimum yüzde 70 alkol ve elimizi tahriş etmemesi için kullandığımız gliserin var. Hiçbir şekilde elde tahribat ve herhangi bir cilt bozukluğuna sebebiyet vermez" dedi.

'BİR KISMINI ÜCRETSİZ VERİYORUZ'

Yeni atölye ile kapasitelerini günde 5 tona çıkaracaklarını belirten Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Duranel ise "İki haftadır dezenfektan üretimi yapıyoruz. Şu anda koronavirüs sebebiyle hızlandırdık. Burada üretmiş olduğumuz ürünlerin belirli bir maliyeti var, bunları karşılamak adına dışarıya satış yapabiliyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünlerin bir kısmını ise dezavantajlı gruplara ücretsiz olarak veriyoruz" diye konuştu.