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Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.


Törene Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Fatih, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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