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Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2021 16:30
Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde devam etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Öğretmenler Günü" mesajının okunduğu programda konuşan Akbaş, meslektaşlarının gününü kutladı.

Mesleğe yeni başlayan Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi Öğretmeni Şule Kuzuoğlu ile Karabük Atatürk Ortaokulu'ndan emekli olan öğretmen Saim Çetin de konuşma yaptı.

Yarışmalarda birinci olan Kayabaşı İlkokulu öğrencisi Yağmur Naz Bilgin şiirini, Mehmet Vergili Fen Lisesi öğrencisi Beril Deniz de kompozisyonunu okudu.

Törende, aday öğretmenler yemin etti, emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Katılımcılar, daha sonra Demir Çelik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Öğretmen" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Törene Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcısı Ahmet Sami Meram, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı
Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


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