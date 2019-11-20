Karabük'te Öğretmenler Günü sergisi

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerin yaptığı resimlerin sergisi açıldı.



24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin yine aynı etkinlik kapsamında okulunda düzenlemiş olduğu atölye çalışmasında hazırlanan resimler alışveriş sergilenerek Karabük halkının beğenisine sunuldu.



Sergi açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu beraberinde Müdür YardımcıSI Turgut Acarlı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Serginin açılışını gerçekleştiren Vargeloğlu, sergi alanını gezerek öğrencilerden yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK